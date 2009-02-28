Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой комик умер прямо на сцене под смех зрителей? 71 + Ссылка Британский комик Томми Купер умер во время прямой трансляции шоу «Live from Her Majesty's» по телевидению. В ходе выступления с ним случился инфаркт, отчего он сначала сел на сцену, а затем завалился на спину. Зрители в зале продолжали смеяться, а помощница — улыбаться, считая, что это часть номера. Лишь спустя полминуты режиссёр трансляции включил незапланированную рекламную паузу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране существовали сосуды для сбора слёз скорбящих? 183 + Ссылка В викторианской Англии особые ритуалы сложились и вокруг человеческой смерти. Скорбящие по близким, как женщины, так и мужчины, часто собирали свои слёзы в особые сосуды. Когда жидкость из сосуда испарялась, период траура можно было считать оконченным. Неправда? Источник: www.lachrymatory.com

Где находится географический ориентир, известный под названием «Зелёные ботинки»? 277 + Ссылка На подступах к вершине Эвереста находится примерно 200 мёртвых альпинистов, чьи трупы очень редко эвакуируются из-за дороговизны мероприятия. Восходящие альпинисты иногда вынуждены переступать через тела погибших, некоторые из которых стали своеобразными ориентирами. Самый известный из них расположен на высоте 8 500 метров и имеет устоявшееся название «Зелёные ботинки» из-за отличительной кислотно-зелёной обуви. Ещё одна площадка недалеко от вершины, усеянная трупами в ярком снаряжении, получила известность как «Радужная долина». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»? 256 + Ссылка В 18 и начале 19 веков на кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании числились так называемые «вдовьи моряки» — погибшие члены экипажа, которым продолжали начислять жалованье. Эта мера была введена как социальная гарантия — нанимаясь на службу в военно-морской вместо торгового флота, моряки знали, что их семьи не останутся жить в бедности в случае смерти кормильца. Количество разрешённых «мёртвых душ» варьировалось по размеру судна и могло достигать 18 человек на кораблях первого ранга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем викинги остригали и сжигали ногти покойников? 334 + Ссылка Согласно скандинавской мифологии, в Рагнарёк армия ётунов поплывёт на битву с богами-асами на Нагльфаре — корабле из ногтей мертвецов. Поэтому у викингов существовал обычай остригать и сжигать ногти покойников, чтобы предотвратить создание Нагльфара. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой необычный компонент присутствовал в чернилах для печати комиксов «Squadron Supreme»? 328 + Ссылка Сотрудник Marvel Марк Грюнвальд, автор и продюсер многих серий комиксов, завещал смешать свой прах после кремации с чернилами и напечатать ещё комиксов. В 1996 году последняя воля была исполнена — необычные чернила использовали для переиздания серии «Squadron Supreme». Неправда? Источник: ibusiness.ru

Желание побить какой рекорд в большинстве случаев ведёт к смерти соревнующегося? 343 + Ссылка Текущий рекорд скорости на воде — 511 км/ч — установлен в 1978 году австралийцем Кеном Уорби. Соревнования за первенство в этом показателе считаются одним из самых опасных занятий в мире. С 1940 года 85% попыток побить рекорд заканчивались смертью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком российском регионе есть Долина смерти, где в больших количествах гибнут животные? 490 + Ссылка У подножия камчатского вулкана Кихлиныч есть небольшой участок местности, где регулярно гибнут животные из-за выходящих на поверхность ядовитых газов. Гибель наступает не мгновенно, а тела из-за подавленной деятельности бактерий разлагаются очень медленно, из-за чего в этой Долине смерти образуются цепочки трупов. Например, сначала отравляется небольшая птица, затем привлечённая ею лиса, потом — привлечённая уже лисьим трупом росомаха или медведь. Сотрудники Кроноцкого заповедника регулярно чистят долину от трупов, прерывая эти цепочки и снижая общую смертность. Неправда? Источник: www.kronoki.ru

В какой стране умерших родственников регулярно извлекают из склепа и переодевают? 347 + Ссылка На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мёртвых Фамадихана. Умерших родственников, похороненных в склепе во дворе дома, каждые семь лет извлекают и переодевают в новый шёлковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. Фамадихану практикуют не только исповедующие культ предков, но и большая часть католиков — местная церковь считает этот ритуал скорее культурным и относится к нему нейтрально. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой политик скончался сразу после заявления о том, что хочеть стать слугой в доме Господнем? 570 + Ссылка Олбен Уильям Баркли много лет заседал в Конгрессе США, а также был 35-м вице-президентом при Гарри Трумэне. В возрасте 78 лет, выступая перед аудиторией, он высказал своё отношение к другим сенаторам, сделав аллюзию на библейский стих: «Я предпочел бы быть слугой в доме Господнем, чем сидеть в рядах всемогущих». В этот же момент он упал и скончался от сердечного приступа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой день года человек больше всего рискует умереть? 760 + Ссылка По статистике, среди всех дней в году самый высокий риск умереть приходится на день рождения. Причиной тому являются два ключевых фактора. Во-первых, безрадостный праздник усиливает имеющуюся депрессию, поэтому возрастает вероятность того, что человек решается на самоубийство. И наоборот, в день рождения часто происходят несчастные случаи, вызванные нерациональным поведением на вечеринках из-за употребления алкоголя. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое совпадение связало смерти солиста Boney M и Григория Распутина? 1010 + Ссылка Бобби Фаррелл, единственный мужчина в диско-группе Boney M, во время исполнения одного из главных хитов группы «Rasputin» часто гримировался в образ Распутина. Фаррелл умер от остановки сердца во время гастролей в Санкт-Петербурге 30 декабря 2010 года — того же числа и в том же городе, что и сам Распутин. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой олимпийский атлет стал чемпионом, погибнув по ходу соревнований? 1549 + Ссылка Древнегреческий атлет Аррихион из Фигалии несколько раз становился олимпийским чемпионом по панкратиону — смеси бокса и борьбы. Свою последнюю победу он одержал, будучи уже мёртвым. В финальном бою соперник держал его в удушающем захвате, в то время как Аррихион сумел вывернуть противнику палец на ноге. Тот из-за страшной боли сдался, однако Аррихион в этот момент окончательно задохнулся, и его труп объявили победителем. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

При исполнении чьей оперы два дирижёра в разные годы умерли от инфаркта? 637 + Ссылка История знает не меньше десяти дирижёров, которых поразил сердечный приступ прямо во время представления. С двумя из них это случилось при исполнении второго акта оперы Вагнера «Тристан и Изольда» в мюнхенской опере. В 1911 году инфаркт поразил австрийского дирижёра Феликса Мотля, он скончался в больнице 11 дней спустя. В 1968 году от сердечного приступа замертво упал немецкий дирижёр Йозеф Кайльберт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что связывает первого и последнего погибших за время строительства плотины Гувера? 710 + Ссылка За время строительства плотины Гувера на реке Колорадо погибло 112 человек. Первым из них был некто по фамилии Тирни, утонувший в процессе выбора самого подходящего места для плотины. Последним погибшим считается его сын Патрик, а случилось это ровно через 13 лет после смерти отца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой сказке братьев Гримм все герои-животные умирают? 950 + Ссылка У братьев Гримм есть сказка «О смерти курочки», в которой все герои-животные умирают. Действие начинается с того, что курочка подавилась орехом, а петушок побежал за водой и вынужден был выполнять разные задания. Когда он вернулся назад с водой, курочка уже была мертва. Затем мыши построили повозку, чтобы похоронить её, и по дороге собрали множество лесных зверей, но при переправе через ручей все они потонули. Петушок же умер от горя, сидя на могиле курочки. Неправда? Источник: www.grimmstories.com

Каким совпадением была отмечена смерть второго и третьего президентов США? 821 + Ссылка Второй и третий президенты США, Джон Адамс и Томас Джефферсон, были среди отцов-основателей, подписавших Декларацию независимости США. По стечению обстоятельств, оба они умерли в один день — 4 июля 1826 года, ровно в 50-ю годовщину подписания Декларации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой баскетболист, сам того не желая, предсказал год своей смерти? 1199 + Ссылка В 1974 году баскетболист Пит Маравич сказал в одном из интерьвью: «Я не хочу играть в НБА 10 лет, а в 40 умереть от инфаркта». Всё так и случилось: в 1980, через 10 лет после старта карьеры в НБА, Маравич завершил её из-за травмы. А в 1988, когда Питу было именно 40 лет, он скончался от сердечного приступа во время любительской игры в спортзале с друзьями. Неправда? Источник: www.cracked.com

Какие заключённые сами себе невольно устроили казнь на электрическом стуле? 1176 + Ссылка В истории американских тюрем имеются два случая, когда подсудимым изменяли меру наказания со смертной казни на пожизненное заключение, но смерть от электричества все равно находила их. В 1989 году Майкл Андерсон Годвин сам себе устроил электрический стул, сидя на металлическом унитазе в своей камере и одновременно ремонтируя телевизор. Замыкание произошло, когда он перекусил проводок. В 1997 году похожее происшествие случилось с Лоуренсом Бейкером — он тоже сел на металлический унитаз, смотря телевизор в самодельных наушниках. Неправда? Источник: www.miaminewtimes.com

Какой композитор умер в один день со Сталиным? 1470 + Ссылка Композитор Сергей Прокофьев умер в один день со Сталиным, 5 марта 1953 года. Поэтому его кончина осталась незамеченной общественностью, а организовать похороны стало большой проблемой для его близких и коллег из-за того, что в Москве повсюду были оцепления. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой народ хоронит младенцев в деревьях? 1591 + Ссылка Индонезийский народ тораджи известен особым отношением к смерти, которую родственники умершего пышно празднуют с приглашением сотен гостей. Хотя тораджи называют себя христианами, их редко хоронят в земле — в основном покойников помещают в склепы, выдолбленные в утёсах, либо в подвешиваемые на скалах деревянные гробы. Если у тораджей умирает маленький ребёнок, у которого ещё не режутся зубы, его хоронят в дупле, сделанном в большом дереве. Считается, что дерево залечивает рану и впитывает в себя тело и душу ребёнка. Неправда? Источник: www.odditycentral.com

Какие животные могут погибнуть от роста своих собственных клыков? 1923 + Ссылка Обитающие на некоторых индонезийских островах бабируссы из семейства свиней известны гипертрофированными нижними и верхними клыками самцов. По мере роста верхние клыки загибаются назад и у старых секачей могут врасти в кожу лба. В редких случаях направление роста клыка по каким-либо причинам может сбиться, что приводит к его проникновению в область мозга и смерти животного. Неправда? Источник: scienceblogs.com

У каких народов существует запрет на произнесение имени умерших? 1594 + Ссылка У многих народов существует запрет на упоминание имени умершего человека из опасения вызвать его дух или призрак. Вместо оригинального имени используют какую-нибудь нейтральную характеристику или присваивают другое имя, как африканское племя масаи. У южноамериканских индейцев гуахиро назвавший покойника по имени мог сам понести смертельное наказание. В некоторых племенах австралийских аборигенов данное табу настолько сильно, что даже живые тёзки умершего вынуждены менять имена. Из уважения к обычаям аборигенов в начале многих австралийских фильмов и телепередач встречается предупреждение о том, что зритель может увидеть изображения или услышать голоса умерших. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных существует погребальный ритуал? 4558 + Ссылка Из всех животных, не считая человека, только у слонов существует своего рода погребальный ритуал. После смерти одного из слонов стада сородичи сначала пытаются приподнять его хоботами и сильно трубят, а спустя некоторое время замолкают и начинают набрасывать сверху тела ветки деревьев и землю. Затем ещё несколько дней животные не покидают умершего, соблюдая тишину. Известны случаи, когда слоны подобным образом пытаются хоронить и людей, причём иногда они ошибочно считают спящего человека мёртвым. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На сколько дней можно искусственно продлить беременность после смерти мозга матери? 2036 + Ссылка В истории медицины немало случаев, когда после смерти мозга беременной женщины в результате болезни или аварии в её теле искусственно поддерживали жизнь, тем самым обеспечивая нормальное развитие и рождение малыша. Рекордным периодом такого продления беременности являются 107 дней, а самым маленьким сроком беременности, после которого искусственно поддерживали жизнь матери с умершим мозгом с успешным результатом для ребёнка — 15 недель. Неправда? Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov

Какой актёр вышел из комы только после обращения к нему как к Багзу Банни? 2798 + Ссылка Американец Мэл Бланк, известный как «человек тысячи голосов», озвучивал Багза Банни и множество других героев мультфильмов Warner Bros. Однажды он попал в автомобильную аварию и с переломом черепа впал в кому на три недели. Попытки обращения к Бланку в коме ни к чему не приводили, но как только доктор спросил: «Как дела, Багз Банни?», актёр тут же ответил голосом кролика. На могиле Бланка написана известная фраза, которую в завершении многих мультфильмов произносит его другой персонаж поросёнок Порки Пиг: «That's All Folks» (в русском переводе она обычно звучала как «Вот и всё, ребята!»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда жокей умер прямо во время забега, но его лошадь пришла к финишу первой? 2355 + Ссылка В 1923 году в Нью-Йорке проводились лошадиные скачки. Прямо во время забега у одного из жокеев по имени Фрэнк Хейз случился инфаркт. Его лошадь, тем не менее, пришла к финишу первой уже с мёртвым телом жокея на спине, причём перед стартом лошадь считалась одним из аутсайдеров — на неё принимались ставки 20:1. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая страна и по какому поводу отчеканила более миллиона однотипных, но именных наград? 3127 + Ссылка Во время и после Первой Мировой войны Великобритания вручала родственникам всех погибших памятный медальон с надписью «Он умер за честь и свободу», который в народе прозвали «Пенни мертвеца». На нём были изображены женская персонификация страны Британния рядом с другим символом страны — львом. Два дельфина в стороне символизировали морскую мощь государства, а второй лев внизу медальона раздирал на части немецкого орла. Уникальность данной награды в том, что на каждом из более чем миллиона выпущенных медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного человека. Причём звание или должность погибшего не указывались и не влияли на форму или размер награды — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого для достижения общей цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему никто не бросился спасать жену тайского короля Рамы V, когда она тонула? 3492 + Ссылка Одна из жён тайского короля Рамы V Сунандха Кумариратана погибла в 19 лет вместе с маленькой дочерью из-за того, что перевернулась лодка, в которой они плыли. Несмотря на то, что многие люди были очевидцами утопления, никто из них не бросился на помощь. В этом был виноват закон, согласно которому обычному человеку запрещается дотрагиваться до королевской особы под страхом смертной казни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько человек похоронено на Луне? 4164 + Ссылка Американский учёный Юджин Шумейкер, который занимался геологией и планетологией и был одним из открывателей врезавшейся в Юпитер кометы Шумейкера-Леви 9, является единственным на данный момент человеком, похороненным на Луне. Капсула с частью его пепла была помещена на межпланетную исследовательскую станцию Lunar Prospector, которая закончила свою миссию, упав на наш спутник, в 1999 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем китайцы на похоронах сжигают нарисованные бумажные деньги? 3963 + Ссылка Многие китайцы уверены, что после смерти попадут в преисподнюю. Их представления об аде базируются на даосистской концепции подземного суда, куда прилетала душа умершего, и укрепились благодаря христианским миссионерам, однако китайцы воспринимают ад не в негативном свете, а как мир духов. Чтобы покойник мог дать взятку правителю ада Яньло-Вану для избежания наказания и просто достойно жить на том свете, в Китае распространён ритуал сожжения специально нарисованных бумажных банкнот. Традиционно такие деньги изготовляли из бамбуковой или рисовой бумаги, нанося простые рисунки, но с конца 19 века широко стали применяться банкноты, стилизованные под юани и доллары. Наряду с традиционными символами типа драконов, Будды или Нефритового императора, на этих деньгах часто помещают изображения популярных личностей, например, Джона Кеннеди, Эйнштейна, Мэрилин Монро. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно встретить захоронения в виде гробов, прибитых к скалам? 5054 + Ссылка В Китае, Индонезии и на Филиппинах можно встретить захоронения в виде гробов, прибитых к скалам. У народа Бо, одного из национальных китайских меньшинств, считалось, что горы являются самым подходящим для похорон местом, потому что являются лестницей между земным и небесным мирами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой цвет одежды персонажей некоторых сериалов указывает на их скорую смерть? 4520 + Ссылка Создатели телесериала «Звёздный путь» в своё время столкнулись с тем, что для поддержания зрительского интереса нужно постоянно показывать риск и гибель персонажей. Но так как убивать главных героев слишком накладно, решили жертвовать второстепенными, которые постоянно сменялись. Вскоре зрители заметили тенденцию — герои в жёлтых и голубых рубашках всегда преодолевали испытания, а персонажи в красных рубашках неизменно умирали. Впоследствии смерть «краснорубашечников» стала правилом для многих других фильмов и сериалов, в числе которых и «Остаться в живых». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой однофамилец Ницше умер ровно через 100 лет после его смерти? 4273 + Ссылка Американский композитор Джек Ницше, написавший музыку к таким фильмам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «9 1/2 недель», умер 25 августа 2000 года. По странному совпадению, ровно 100 лет назад, 25 августа 1900 года, умер его однофамилец Фридрих Ницше. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком случае этиловый спирт может служить противоядием? 5735 + Ссылка Метиловый спирт в составе алкогольного напитка по вкусу и запаху неотличим от этилового, однако его действие на организм гораздо опаснее. Даже небольшое количество метанола может привести к слепоте, а доза от 30 мл — к смерти. Этим объясняются частые случаи отравления метиловым спиртом либо по незнанию, либо в случае употребления поддельного алкоголя. Интересно то, что в случае такого отравления противоядием является обычный, то есть этиловый спирт. Это связано с тем, что процессы связывания обоих спиртов в организме происходят с участием одного фермента алкогольдегидрогеназы, который реагирует с этанолом быстрее. В результате фермент исчерпывается, и метанол остаётся большей частью нерасщеплённым, а вследствие этого в крови получается меньше вредных продуктов его распада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом мотоциклист, протестующий против использования шлемов, нехотя доказал свою неправоту? 3655 + Ссылка В 2011 году в штате Нью-Йорк проходила демонстрация байкеров, протестующих против закона об обязательном использовании шлемов при езде на мотоциклах. Один из участников по имени Филип Контос потерял управление, ударился головой об асфальт и умер. Врачи и полицейские констатировали, что он бы выжил, будучи в шлеме. Неправда? Источник: articles.cnn.com

В какой стране можно официального выйти замуж за покойника? 3890 + Ссылка Во Франции можно официально жениться или выйти замуж за умершего, хотя закон в этом случае не даёт права наследования за покойным супругом. В основном такие браки заключаются, чтобы узаконить детей беременной невесты. Каждую заявку на посмертный брак одобряет президент Франции. Во время церемонии жених или невеста стоит рядом с фото покойного, а церемониймейстер произносит фразу «пока смерть не разлучит вас» в прошедшем времени. Похожая традиция, которая называется призрачным браком, существует в Китае и Судане. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой композитор умер отчасти из-за боязни числа 13? 3189 + Ссылка Одним из тех, кто сильно боялся числа 13, был австрийский композитор Арнольд Шёнберг, и эта фобия стала косвенной причиной его смерти. В 1950 году его личный астролог сказал, что скоро композитору будет 76, и следующий год поэтому будет для него критическим (7 + 6 = 13). 13 июля 1951 года, в пятницу, Шёнберг сказался больным и с утра лёг в постель. Он пролежал почти весь день, но за 15 минут до полуночи с ним внезапно случился приступ, и врач зафиксировал смерть. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему у трупов может наблюдаться эрекция? 5747 + Ссылка У трупов людей, казнённых через повешение или выбравших этот способ для самоубийства, может наблюдаться эрекция. Это вызвано давлением, создаваемым верёвочной петлёй на мозжечок. У мужчин при этом может выделяться моча или слизь, у женщин — кровь из вагины. Во многих странах существует народное поверье о том, что из упавшего на землю семени повешенного вырастет мандрагора — растение, корням которого приписывали магические и лечебные свойства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное притворяется мёртвым, чтобы привлечь к себе будущую добычу? 3789 + Ссылка В природе у самых разных живых организмов нередко встречается поведение, когда они притворяются мёртвыми, чтобы избежать нападения хищника. Наиболее известный пример — опоссум, который при опасности падает на бок, открыв глаза и рот, и впадает в каталептическое состояние, ещё и выделяя из анального отверстия зловонную секрецию. Однако есть и обратные примеры — когда животные притворяются мёртвыми, чтобы привлечь добычу. Так делает рыба отряда цихлидовых Haplochromis livingstoni: она ложится на дно, покрываясь похожими на трупные пятнами, и ждёт мелких падальщиков, после чего резко «оживает» и ловит их. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От чего защищало покойника захоронение в безопасном гробе? 3561 + Ссылка Несколько веков назад медицина не имела достаточно точных методов для фиксирования смерти, и находящихся в летаргическом сне или без сознания людей нередко хоронили заживо. По этой причине с конца 18 века в Европе стало популярным хоронить покойников в так называемых безопасных гробах. В простейшем случае конструкция такого гроба включала в себя выведенную наружу дыхательную трубку и колокольчик, шнур от которого закреплялся на руке похороненного. Сегодня безопасные гробы используются гораздо реже, так как смерть фиксируется безошибочно почти всегда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За какие заслуги музыкантов принимают в «Клуб 27»? 4478 + Ссылка Среди известных рок- и блюз-музыкантов весьма значительна доля тех, кто умер в 27 лет. Именно в этом возрасте почему-то возникает статистическая погрешность, выделяющаяся из нормального распределения. Для таких музыкантов даже приняли название «Клуб 27». В него включают Роберта Джонсона, Джима Моррисона, Джими Хендрикса, Дженис Джоплин, Курта Кобейна, Брайана Джонса и Эми Уайнхаус. В 27 лет умер также легендарный советский рок-музыкант и поэт Александр Башлачёв. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране существует Ассоциация мёртвых людей, которые добиваются возвращения им статуса живых? 3080 + Ссылка Лал Бихари, крестьянин из самого густонаселённого индийского штата Уттар-Прадеш, в 1976 году при попытке собрать документы на оформление кредита обнаружил, что по официальным данным он мёртв. Оказалось, что его дядя в целях забрать себе землю племянника дал взятку чиновнику, который и оформил смерть Бихари на бумаге. Новоиспечённый «мертвец» не опустил руки и начал бороться за возвращение себе нормального статуса, однако добился этого только в 1994 году. После возвращения в стан живых Лал Бихари основал Ассоциацию мёртвых людей, которая помогает другим индийцам вновь обрести статус живого — таких людей оказалось немало. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто завещал похоронить свой прах в банке из-под чипсов Pringles? 5974 + Ссылка Американский химик Фред Бор знаменит тем, что создал банку-тубус для чипсов Pringles и запатентовал эту форму. Он сильно гордился своим детищем и даже завещал похоронить свой прах в одной из таких банок, что и было исполнено его потомками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой композитор умер от неправильного движения прототипа дирижёрской палочки? 3682 + Ссылка До рубежа 18-19 веков в оркестрах не было привычного нам дирижёра с палочкой, а такт отбивал сам композитор либо один из музыкантов каким-нибудь инструментом или кивками головы. Для одного из композиторов 17 века, создателя французской национальной оперы Жана-Батиста Люлли, трость для отбития такта стала причиной смерти. Он поранил ногу наконечником трости во время концерта, и развившаяся из раны гангрена привела к летальному исходу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в одном норвежском городе законом запрещено умирать? 5943 + Ссылка На территории норвежского городка Лонгйир, расположенного на острове Шпицберген, законом запрещено умирать. Связано это с тем, что в условиях вечной мерзлоты погребённые тела не разлагаются и привлекают внимание белых медведей. Поэтому всех тяжелобольных отправляют в другие части Норвегии, а если смерть всё-таки была зафиксирована в Лонгйире, хоронить покойника придётся все равно в другом месте. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каково ежегодное соотношение людей, убиваемых акулами, и акул, убиваемых людьми? 4874 + Ссылка По данным организации ISAF, ежегодно в мире официально регистрируется 50-80 нападений акул на людей, из которых не более 10 становятся смертельными. В то же время люди убивают ежегодно примерно 100 миллионов акул, главным образом для еды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда на вечеринке по поводу закрытия купального сезона без утонувших утонул человек? 3866 + Ссылка В 1985 году спасатели Нового Орлеана устроили вечеринку в честь того, что купальный сезон первый раз на их памяти прошёл без утонувших. После неё в бассейне департамента отдыха было обнаружен утонувший гость праздника Джером Муди, причём в тот вечер четверо спасателей находились на дежурстве у бассейна. Неправда? Источник: www.nytimes.com

В каком городе крематорий является важным поставщиком энергии? 4850 + Ссылка Крематорий в шведском городе Хельсингборг обеспечивает теплом 60 000 домов, что составляет 10% производимой энергии местной энергетической компании. Неправда? Источник: inthelighturns.wordpress.com

Владелец какой компании погиб, не справившись с управлением своей продукции? 3372 + Ссылка 27 сентября 2010 года владелец компании Segway погиб во время поездки на сегвее. 62-летний Джими Хэселден объезжал на этом скутере своё поместье, но не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой математик точно предсказал день своей смерти с помощью арифметической прогрессии? 16894 + Ссылка Английский математик Абрахам де Муавр в престарелом возрасте однажды обнаружил, что продолжительность его сна растёт на 15 минут в день. Составив арифметическую прогрессию, он определил дату, когда она достигла бы 24 часов — 27 ноября 1754 года. В этот день он и умер. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого и как убила скульптура Павлика Морозова? 4687 + Ссылка Когда Павлик Морозов совершил свой «подвиг», началось массовое производство его скульптур. Одна из них в мастерской сорвалась с каркаса, упала на скульптора Викторию Соломонович и убила её гипсовым горном. Неправда? Источник: www.radzinski.ru

Каким нелепым образом умер американский адвокат Клемент Валландигэм? 12725 + Ссылка В 1871 году американский адвокат Клемент Валландигэм вёл дело, защищая человека, обвинённого в убийстве из-за ссоры в баре. Он построил доказательство невиновности на том, что пострадавший сам нечаянно застрелился, доставая пистолет из кармана в неудобном положении. Валландигэм захотел наглядно продемонстрировать такое развитие событий, положив другой пистолет себе в карман (как он думал, незаряженный). В результате адвокат, вынимая его, выстрелил в себя. От раны он скончался, а его подзащитный был оправдан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как не стоит благодарить датчан? 7689 + Ссылка По-датски выражение «Спасибо за всё» (‘Tak for alt’) аналогично по смыслу выражению «Покойся с миром» и пишется на могильных камнях, поэтому в благодарственных письмах использовать его не стоит. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какой президент США был перезахоронен 17 раз? 5510 + Ссылка Президент США Авраам Линкольн после смерти был перезахоронен 17 раз либо из-за реконструкции гробницы, либо по причинам безопасности. При этом шесть раз его гроб вскрывался. Только в 1901 году, через 36 лет после смерти, тело Линкольна нашло окончательный покой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому писателю достался камень, лежавший на первой могиле Гоголя? 10010 + Ссылка Изначально на могиле Гоголя на монастырском кладбище лежал камень, прозванный Голгофой из-за схожести с Иерусалимской горой. Когда кладбище решили уничтожить, при перезахоронении в другом месте решили установить на могиле бюст Гоголя. А тот самый камень впоследствии был поставлен на могилу Булгакова его женой. В связи с этим примечательна фраза Булгакова, которую он при жизни неоднократно адресовал Гоголю: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему кажется, что у покойников некоторое время продолжают расти волосы и ногти? 8830 + Ссылка Несмотря на распространённое мнение, что волосы и ногти растут ещё некоторое время у мертвецов, это не так. Данный эффект обусловлен тем, что кожа покойника усыхает, поэтому ногти и волосы начинают казаться больше, чем они были. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Кого и за что награждают премией Дарвина? 9805 + Ссылка Для людей, умерших или лишившихся возможности оставить потомство в результате собственной глупости, учреждена специальная премия Дарвина. Её вручают как награду за услугу — изъятие своих генов из генофонда человечества. Одна из классических подобных историй произошла в египетской деревне. 18-летний крестьянин полез в колодец доставать упавшего туда цыплёнка. Так как он не умел плавать, то начал тонуть, и ему на помощь в колодец начали прыгать его родственники и друзья. Всего утонуло 6 человек, а цыплёнок в итоге выжил. Неправда? Источник: www.darwinawards.com

Каким образом китайцы в эпоху феодализма совершали самоубийство в целях мести? 7557 + Ссылка В феодальном Китае нередко практиковалась месть через самоубийство, которое доведённый до отчаяния человек совершал во дворе дома обидчика. Китайцы верили, что душа самоубийцы не возносится на небо, а остаётся в этом случае в доме обидчика и приносит ему и его семье несчастья. Неправда? Источник: tools-of-death.ru

Чем объясняется особый способ захоронения людей — лицом вниз — во многих археологических находках? 5618 + Ссылка Археологи иногда находят захоронения людей лицом вниз. Долго время считалось, что такое положение обусловливалось случайными факторами. Тщательное исследование этого вопроса на основе примеров подобных захоронений в разных уголках планеты из самых разных исторических эпох показало, что все они имеют одно общее: лицом вниз хоронили тех людей, которых не уважали и хотели унизить даже после смерти. Неправда? Источник: www.infox.ru

Что изображалось на картинах — ранних представителях натюрморта? 6201 + Ссылка Среди ранних натюрмортов были картины в жанре ванитас. Композиционным центром в них был человеческий череп. Также в композиции участвовали гнилые фрукты, увядающие цветы и другие предметы, символизирующие старение и затухание. Такие картины предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие медузы теоретически бессмертны? 15793 + Ссылка Упрощённо жизненный цикл медузы можно представить так: они рождаются в виде полипов, затем переходят в медузоидную стадию, а затем взрослые медузы после размножения обычно погибают. Однако существует уникальный вид Turritopsis nutricula, медузы которого после размножения оборачивают свой жизненный цикл вспять и превращаются опять в полипов, чтобы затем снова развиваться в медузу. Таким образом, эти медузы теоретически бессмертны (умирают только по внешним причинам). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой небесный объект сопровождал рождение и смерть Марка Твена? 9875 + Ссылка В 1835 году рядом с Землёй пролетала комета Галлея, а через две недели после её перигелия родился Марк Твен. В 1909 году он написал: «Я пришёл в этот мир с кометой и уйду тоже с ней, когда она прилетит в следующем году». Так и случилось: Твен умер 21 апреля 1910 года, на следующий день после очередного перигелия кометы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом юнга Ричард Паркер повторил печальную судьбу своего литературного тёзки? 19750 + Ссылка В рассказе Эдгара По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» 1838 года есть эпизод, когда корабль попадает в шторм и четверо моряков спасаются на плоту. Не имея пищи, они решают съесть одного из них по жребию — и этой жертвой стал Ричард Паркер. В 1884 году затонула реальная яхта, и так же выжили четыре человека на одной шлюпке. Они вряд ли читали тот рассказ, но в итоге съели юнгу, которого звали Ричард Паркер. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких животных назвали так же, как называли привидений в Древнем Риме? 10231 + Ссылка В Древнем Риме лемурами называли души умерших, не нашедших покоя в царстве мёртвых и возвращавшихся по ночам в мир живых, пугая и преследуя людей. Когда в 16 веке первые европейцы попали на Мадагаскар и встретили небольших зверьков с огромными светящимися в темноте глазами, то вспомнили о римских суевериях и тоже назвали их лемурами. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким жестом древние римляне приказывали убить поверженного гладиатора? 19400 + Ссылка Мнение о том, что древнеримские зрители в Колизее выбирали жизнь или смерть для побеждённого, направляя большой палец вверх или вниз, ошибочно. Оно возникло после появления картины ‘Pollice Verso’ художника Жана-Леона Жерома, который неправильно перевёл латинский текст. На самом деле отогнутый в любом направлении (вверх или вниз) большой палец означал смерть для побеждённого, символизируя обнажённый меч. А чтобы даровать жизнь, зрители показывали сжатый кулак, намекая на меч, спрятанный в ножны. Неправда? Источник: penelope.uchicago.edu

Какие предметы лежат в склепе Боба Марли? 18261 + Ссылка Знаменитый ямайский регги-музыкант Боб Марли завещал положить в свой посмертный склеп гитару «Les Paul», футбольный мяч, Библию и свёрток марихуаны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой поэт, отличавшийся глубоким пессимизмом, умер от смеха? 24852 + Ссылка Кубинский поэт Хулиан дель Касаль, стихи которого отличались глубоким пессимизмом, умер от смеха. Он ужинал с друзьями, один из которых рассказал анекдот. У поэта начался приступ неконтролируемого смеха, что вызвало расслоение аорты, кровотечение и скоропостижную смерть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто опубликовал некролог Фиделю Кастро? 8602 + Ссылка Техническая ошибка на сайте CNN 16 апреля 2003 года привела к публикации в открытый доступ заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей: Дика Чейни, Рональда Рейгана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, Нельсона Манделы и других. Неправда? Источник: www.snopes.com

Кто мог одолжить деньги с условием возврата в загробной жизни? 16543 + Ссылка Кельты настолько сильно верили в загробную жизнь, что могли одолжить деньги с условием их возвращения в ином мире. Неправда? Источник: www.sacred-texts.com

Кто сохранил для всего мира произведения Кафки? 9152 + Ссылка Франц Кафка опубликовал при жизни только несколько рассказов. Будучи тяжело больным, он попросил своего друга Макса Брода сжечь после смерти все его работы, включая несколько неоконченных романов. Брод эту просьбу не выполнил, а, наоборот, обеспечил публикацию произведений, принесших Кафке всемирную славу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая птица сумела прожить полтора года без головы? 27389 + Ссылка Петух Майк прожил полтора года после того, как в 1945 году американский фермер отрубил ему голову. У петуха осталось основание мозга и одно ухо. Когда фермер заметил, что петух до сих пор не скончался, то решил заботиться о нём, вводя молоко и зерно напрямую через пипетку. Майк обрёл славу после начала его демонстраций по всей стране, его подлинность задокументирована, а умер петух только из-за того, что хозяин забыл еду и шприц для очистки пищевода на месте проведения очередного показа. Многие пытались повторить этот опыт, но ни одна другая курица не прожила больше двух дней без головы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто верит, что можно умереть ночью от включенного вентилятора? 4462 + Ссылка Среди жителей Южной Кореи очень широко распространён миф о том, что человек может умереть ночью в комнате с работающим вентилятором. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему до нас не дошли последние слова Эйнштейна? 12683 + Ссылка Последние слова, произнесённые умирающим Эйнштейном, остались неизвестны — сиделка не понимала по-немецки. Неправда? Источник: vivovoco.astronet.ru

Какое животное теоретически бессмертно? 26353 + Ссылка Полип гидра обладает высокой регенерационной способностью. Если рассечь гидру на две части, то они обе регенерируют до взрослой гидры. Доказано, что гидры теоретически бессмертны. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «дышать на ладан»? 6941 + Ссылка По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал, причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан». Неправда? Источник: new.gramota.ru

Почему на востоке в домах пропускают этажи с номером 4? 10385 + Ссылка В Китае, Корее и Японии число 4 считается несчастливым, так как созвучно слову «смерть». В этих странах этажи с номерами, оканчивающимися на четыре, почти всегда отсутствуют. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org