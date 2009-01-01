Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем Сальвадор Дали отправил в письме отцу свою сперму? 42 + Ссылка На одном из своих ранних полотен Сальвадор Дали написал: «Иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери», которая к тому времени уже умерла, за что отец выставил его из дома. В отместку Дали отправил ему письмо со словами: «Это всё, что я тебе должен», куда вложил свою сперму. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где применяли пытки, источником вдохновения для которых были работы Дали и Кандинского? 1073 + Ссылка Работы Дали и Кандинского вдохновили республиканцев на создание особых пыточных камер для пленных франкистов во время Гражданской войны в Испании. В них были кровати с поверхностью под углом 20°, пол с хаотично приделанными кирпичами, на стенах висели картины от представителей абстракционизма и сюрреализма. Пытки включали также просмотр фильма Бунюэля «Андалузский пёс». Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какая критика из уст Сальвадора Дали попала под его же определение идиотизма? 489 + Ссылка Однажды Сальвадор Дали высказался о людях, которые часто используют в речи клише: «Первый, кто сравнил щёки юной девушки с розой, был поэтом. Первый, кто повторил это, был идиотом». Однако эта фраза Дали не очень оригинальна — до него почти такими же словами выразил своё отношение к клише французский поэт Жерар де Нерваль. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»? 2352 + Ссылка На постере к знаменитому фильму «Молчание ягнят» изображено лицо Джуди Фостер, рот которой закрывает бабочка мёртвая голова. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, черепом не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в определённые позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали. Неправда? Источник: awesomenator.com

Какой известный логотип нарисовал Сальвадор Дали? 5951 + Ссылка Эмблему «Чупа-Чупса» с ромашкой нарисовал Сальвадор Дали. В несколько изменённом виде она сохранилась до наших дней. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org