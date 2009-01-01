Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Дали

Зачем Сальвадор Дали отправил в письме отцу свою сперму?

Зачем Сальвадор Дали отправил в письме отцу свою сперму?

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На одном из своих ранних полотен Сальвадор Дали написал: «Иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери», которая к тому времени уже умерла, за что отец выставил его из дома. В отместку Дали отправил ему письмо со словами: «Это всё, что я тебе должен», куда вложил свою сперму.

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Метки: дали, семья, сперма, художники

Источник: ru.wikipedia.org

Где применяли пытки, источником вдохновения для которых были работы Дали и Кандинского?

Где применяли пытки, источником вдохновения для которых были работы Дали и Кандинского?

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Работы Дали и Кандинского вдохновили республиканцев на создание особых пыточных камер для пленных франкистов во время Гражданской войны в Испании. В них были кровати с поверхностью под углом 20°, пол с хаотично приделанными кирпичами, на стенах висели картины от представителей абстракционизма и сюрреализма. Пытки включали также просмотр фильма Бунюэля «Андалузский пёс».

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Метки: искусство, андалузский пёс, бунюэль, дали, испания, кандинский, пытки, тюрьмы, франко

Источник: news.bbc.co.uk

Какая критика из уст Сальвадора Дали попала под его же определение идиотизма?

Какая критика из уст Сальвадора Дали попала под его же определение идиотизма?

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Однажды Сальвадор Дали высказался о людях, которые часто используют в речи клише: «Первый, кто сравнил щёки юной девушки с розой, был поэтом. Первый, кто повторил это, был идиотом». Однако эта фраза Дали не очень оригинальна — до него почти такими же словами выразил своё отношение к клише французский поэт Жерар де Нерваль.

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Метки: дали, поэты, розы, франция, щёки

Источник: en.wikipedia.org

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»?

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»?

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На постере к знаменитому фильму «Молчание ягнят» изображено лицо Джуди Фостер, рот которой закрывает бабочка мёртвая голова. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, черепом не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в определённые позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали.

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Метки: кинематограф, бабочки, дали, джуди фостер, искусство, молчание ягнят, фотография

Источник: awesomenator.com

Какой известный логотип нарисовал Сальвадор Дали?

Какой известный логотип нарисовал Сальвадор Дали?

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Эмблему «Чупа-Чупса» с ромашкой нарисовал Сальвадор Дали. В несколько изменённом виде она сохранилась до наших дней.

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Метки: брендинг, дали, логотипы, сладости, художники, чупа-чупс

Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Сальвадор Дали засыпал с ключом в руке?

Зачем Сальвадор Дали засыпал с ключом в руке?

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Сальвадор Дали часто прибегал ко сну с ключом в руке. Сидя на стуле, он засыпал с зажатым между пальцами тяжёлым ключом. Постепенно хватка ослабевала, ключ падал и ударялся о лежащую на полу тарелку. Возникшие во время дремоты мысли могли быть новыми идеями или решениями сложных проблем.

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Метки: дали, гении, посуда, сны, творчество, художники

Источник: s-dali.ru

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