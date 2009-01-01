Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каких состязаниях неофициальным трофеем служит урна с прахом?

В 1882 году сборная Англии по крикету на своём поле проиграла Австралии. По этому поводу газета The Sporting Times опубликовала сатирический некролог, в котором говорилось: «Английский крикет умер, тело будет кремировано, а прах перевезён в Австралию». В следующих матчах, проводившихся на австралийских полях, англичане были сильнее и получили в подарок от мельбурнских женщин небольшую терракотовую урну с прахом уже австралийского крикета. Эта урна, получившая название «The Ashes», стоит в музее, но победители англо-австралийских противостояний неоднократно поднимали её копию над головой после победы как трофей.

Источник: ru.wikipedia.org