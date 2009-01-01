Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каких состязаниях неофициальным трофеем служит урна с прахом?
В 1882 году сборная Англии по крикету на своём поле проиграла Австралии. По этому поводу газета The Sporting Times опубликовала сатирический некролог, в котором говорилось: «Английский крикет умер, тело будет кремировано, а прах перевезён в Австралию». В следующих матчах, проводившихся на австралийских полях, англичане были сильнее и получили в подарок от мельбурнских женщин небольшую терракотовую урну с прахом уже австралийского крикета. Эта урна, получившая название «The Ashes», стоит в музее, но победители англо-австралийских противостояний неоднократно поднимали её копию над головой после победы как трофей.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему команда по крикету из английских писателей называлась «Аллахакбарриз»?
С 1890 по 1913 годы в Англии существовала любительская команда по крикету, в которой поиграли Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Пэлем Вудхауз, Джером Клапка Джером, Алан Милн и множество других литераторов. Основателем команды был автор «Питера Пэна» Джеймс Барри, выбравший для неё название «Allahakbarries». Барри ошибочно полагал, что фраза «Аллаху Акбар» переводится как «Небо поможет нам», хотя на самом деле она означает «Аллах — великий».
Источник: en.wikipedia.org