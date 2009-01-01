Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто и когда сумел 10 лет прожить на поддельные однодолларовые купюры? 76 + Ссылка Американец Эмерих Юттнер в течение 10 лет подделывал однодолларовые банкноты и избегал поимки охотившейся за ним Секретной службы США. Начав свой промысел в 1938 году, Юттнер изготавливал каждую неделю по 10-12 таких купюр и старался рассчитываться ими в самых разных магазинах Манхэттена. Когда его в конце концов арестовали, суд принял во внимание, что подсудимый использовал фальшивые деньги только лично и для покупки самых необходимых вещей, назначив ему срок лишения свободы в 1 год и 1 день, а также штраф в 1 доллар. Выйдя из тюрьмы, Юттнер продал права на экранизацию своей истории и заработал больше, чем стоили все его подделки вместе взятые. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом копиры и принтеры могут узнавать, что на них хотят распечатать банкноты? 1158 + Ссылка Многие банкноты, включая доллары и евро, содержат геометрические узоры из колец диаметром приблизительно 1 мм для предотвращения бытового фальшивомонетничества. В копиры и принтеры ведущих производителей встроены программы, которые при обнаружении этих колец каким-либо образом искажают изображение. Часто разработчики купюр используют эти кольца как элементы графического дизайна — например, на 20-долларовой банкноте они вместе с двойкой образуют повторяющиеся числа 20. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом по напечатанным листам бумаги можно установить серийный номер принтера, дату и время печати? 4444 + Ссылка Значительная часть современных цветных принтеров печатает на каждом листе бумаги свой серийный номер, а также дату и время печати в закодированном виде жёлтыми точками, едва видимыми невооружённым глазом. Эти данные были опубликованы правозащитной организацией Electronic Frontier Foundation в 2005 году, после чего производители принтеров признали, что такая мера была внедрена по соглашению между ними, крупнейшими банками и правительством США для борьбы с фальшивомонетничеством. Из крупнейших производителей только принтеры Samsung не печатают жёлтые точки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org