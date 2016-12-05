Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о шимпанзе

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу?

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу?

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Для распознавания лиц окружающих у человека есть специальный участок мозга, который помогает идентифицировать лицо не по набору отдельных черт, а как целую картинку. Это доказывается эффектом инверсии — если человеку показывать те же лица, но в перевёрнутом виде, точность распознавания снижается, хотя никакие черты не менялись. Шимпанзе тоже демонстрируют способность узнавать лица других особей, но гораздо лучше у них выражена способность идентификации друг друга по задним частям тела, и именно для этого случая исследователи выявили у шимпанзе эффект инверсии. Объясняется это, видимо, тем, что у самок большинства обезьян в период овуляции кожа вокруг половых органов набухает и краснеет, и распознавание такого сигнала стало важным навыком для самцов.

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Метки: шимпанзе, лицо, обезьяны, человек, ягодицы

Источник: nplus1.ru

Как пытался омолодить мужчин хирург, ставший прототипом профессора Преображенского?

Как пытался омолодить мужчин хирург, ставший прототипом профессора Преображенского?

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Французский хирург русского происхождения Сергей Воронов посвятил себя попыткам найти способ омоложения человека. В 1920-х годах он провёл сотни операций по пересадке тонких срезов яичек от шимпанзе и бабуинов в мошонки мужчин — якобы, это должно было улучшить память, работоспособность, сексуальную функцию его пациентов и даже увеличить продолжительность жизни. Однако с течением времени авторитет и популярность доктора упали, так как пользу от операций, если не учитывать эффект плацебо, оказалось невозможно выявить, а научное сообщество стало критиковать и разоблачать его методы. Воронова называют одним из прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова.

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Метки: хирургия, булгаков, медицина, мужчины, обезьяны, преображенский, сергей воронов, собачье сердце, франция, шимпанзе, яички

Источник: ru.wikipedia.org

Почему самцы шимпанзе предпочитают старых самок молодым?

Почему самцы шимпанзе предпочитают старых самок молодым?

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Наблюдения за шимпанзе в национальном парке Уганды показали, что самцы этих приматов предпочитают спариваться со старыми самками, а на молодых обращают внимание только наиболее слабые представители мужского пола. Ведь чем старше самка, тем больше потомства она уже вырастила, и новые детёныши от неё выживут и будут успешно развиваться с большей вероятностью.

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Метки: шимпанзе, животные, размножение, уганда

Источник: www.newsru.com

Чем определяется размер яичек у разных видов приматов?

Чем определяется размер яичек у разных видов приматов?

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Размер яичек у разных видов приматов зависит от характера половых и социальных отношений между особями. Наименьший относительный размер яичек по сравнению с общими размерами тела — у горилл, так как самки горилл в основном моногамны. Шимпанзе и бонобо, наоборот, имеют самые большие среди приматов яички, так как они живут в полигамном сообществе и самцам необходимо вырабатывать много спермы, чтобы эффективно конкурировать со спермой других самцов за продолжение своего рода. Человек же занимает примерно среднюю позицию — его яички гораздо больше, чем у горилл, но меньше, чем у шимпанзе.

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Метки: обезьяны, гориллы, карликовые шимпанзе, размножение, человек, шимпанзе, яички

Источник: en.wikipedia.org

На кого охотятся шимпанзе, используя деревянные подобия копий?

На кого охотятся шимпанзе, используя деревянные подобия копий?

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Шимпанзе научились изготавливать из веток подобие копий, с помощью которых они охотятся на мелких приматов галаго. Они срывают ветку, очищают её от коры и листьев и заостряют конец зубами, а затем втыкают это копьё в полый ствол дерева, где часто прячутся галаго, и иногда такая охота оказывается удачной. Такое поведение шимпанзе было неоднократно зафиксировано исследователями в 2005 году в Сенегале, хотя сделать фотоснимки охоты не удалось.

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Метки: шимпанзе, галаго, животные, обезьяны, охота, сенегал

Источник: news.bbc.co.uk

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма?

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма?

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Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено.

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Метки: попугаи, животные, кошки, музыка, птицы, слоны, собаки, человек, шимпанзе

Источник: www.dailymail.co.uk

Какие животные используют инструменты и каким образом?

Какие животные используют инструменты и каким образом?

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Зафиксировано множество случаев использования животными инструментов. Лидерство в этом умении удерживают приматы: например, шимпанзе охотятся с помощью заострённых палок и раскалывают орехи камнями. Гориллы с помощью палки меряют глубину воды. Не отстают и птицы: например, стервятники приносят в клюве камни и бросают их, чтобы расколоть страусиные яйца. Даже водные обитатели замечены в использовании инструментов — это каланы, которые разбивают ракушки с помощью камней.

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Метки: природа, гориллы, животные, каланы, обезьяны, стервятники, шимпанзе

Источник: en.wikipedia.org

Почему человек зевает и правда ли то, что зевание заразно?

Почему человек зевает и правда ли то, что зевание заразно?

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Учёные до сих пор не выяснили, какова физиологическая причина процесса зевания. Существует несколько теорий: например, что при зевании человек получает большую порцию кислорода при его нехватке в организме, или что таким образом перегретый мозг «сбрасывает» свою температуру, но ни одна теория пока убедительно не доказана. Однако доказано, что зевание заразно. Человек с большой вероятностью зевает при виде другого зевающего, либо когда зевает собеседник по телефону. Заразное зевание также выявлено у шимпанзе.

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Метки: человек, зевание, мозг, шимпанзе

Источник: en.wikipedia.org

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