Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу?
Для распознавания лиц окружающих у человека есть специальный участок мозга, который помогает идентифицировать лицо не по набору отдельных черт, а как целую картинку. Это доказывается эффектом инверсии — если человеку показывать те же лица, но в перевёрнутом виде, точность распознавания снижается, хотя никакие черты не менялись. Шимпанзе тоже демонстрируют способность узнавать лица других особей, но гораздо лучше у них выражена способность идентификации друг друга по задним частям тела, и именно для этого случая исследователи выявили у шимпанзе эффект инверсии. Объясняется это, видимо, тем, что у самок большинства обезьян в период овуляции кожа вокруг половых органов набухает и краснеет, и распознавание такого сигнала стало важным навыком для самцов.
Источник: nplus1.ru
Как пытался омолодить мужчин хирург, ставший прототипом профессора Преображенского?
Французский хирург русского происхождения Сергей Воронов посвятил себя попыткам найти способ омоложения человека. В 1920-х годах он провёл сотни операций по пересадке тонких срезов яичек от шимпанзе и бабуинов в мошонки мужчин — якобы, это должно было улучшить память, работоспособность, сексуальную функцию его пациентов и даже увеличить продолжительность жизни. Однако с течением времени авторитет и популярность доктора упали, так как пользу от операций, если не учитывать эффект плацебо, оказалось невозможно выявить, а научное сообщество стало критиковать и разоблачать его методы. Воронова называют одним из прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему самцы шимпанзе предпочитают старых самок молодым?
Наблюдения за шимпанзе в национальном парке Уганды показали, что самцы этих приматов предпочитают спариваться со старыми самками, а на молодых обращают внимание только наиболее слабые представители мужского пола. Ведь чем старше самка, тем больше потомства она уже вырастила, и новые детёныши от неё выживут и будут успешно развиваться с большей вероятностью.
Источник: www.newsru.com
Чем определяется размер яичек у разных видов приматов?
Размер яичек у разных видов приматов зависит от характера половых и социальных отношений между особями. Наименьший относительный размер яичек по сравнению с общими размерами тела — у горилл, так как самки горилл в основном моногамны. Шимпанзе и бонобо, наоборот, имеют самые большие среди приматов яички, так как они живут в полигамном сообществе и самцам необходимо вырабатывать много спермы, чтобы эффективно конкурировать со спермой других самцов за продолжение своего рода. Человек же занимает примерно среднюю позицию — его яички гораздо больше, чем у горилл, но меньше, чем у шимпанзе.
Источник: en.wikipedia.org
На кого охотятся шимпанзе, используя деревянные подобия копий?
Шимпанзе научились изготавливать из веток подобие копий, с помощью которых они охотятся на мелких приматов галаго. Они срывают ветку, очищают её от коры и листьев и заостряют конец зубами, а затем втыкают это копьё в полый ствол дерева, где часто прячутся галаго, и иногда такая охота оказывается удачной. Такое поведение шимпанзе было неоднократно зафиксировано исследователями в 2005 году в Сенегале, хотя сделать фотоснимки охоты не удалось.
Источник: news.bbc.co.uk
Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма?
Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено.
Источник: www.dailymail.co.uk
Какие животные используют инструменты и каким образом?
Зафиксировано множество случаев использования животными инструментов. Лидерство в этом умении удерживают приматы: например, шимпанзе охотятся с помощью заострённых палок и раскалывают орехи камнями. Гориллы с помощью палки меряют глубину воды. Не отстают и птицы: например, стервятники приносят в клюве камни и бросают их, чтобы расколоть страусиные яйца. Даже водные обитатели замечены в использовании инструментов — это каланы, которые разбивают ракушки с помощью камней.
Источник: en.wikipedia.org
Почему человек зевает и правда ли то, что зевание заразно?
Учёные до сих пор не выяснили, какова физиологическая причина процесса зевания. Существует несколько теорий: например, что при зевании человек получает большую порцию кислорода при его нехватке в организме, или что таким образом перегретый мозг «сбрасывает» свою температуру, но ни одна теория пока убедительно не доказана. Однако доказано, что зевание заразно. Человек с большой вероятностью зевает при виде другого зевающего, либо когда зевает собеседник по телефону. Заразное зевание также выявлено у шимпанзе.
Источник: en.wikipedia.org