Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу? 63 + Ссылка Для распознавания лиц окружающих у человека есть специальный участок мозга, который помогает идентифицировать лицо не по набору отдельных черт, а как целую картинку. Это доказывается эффектом инверсии — если человеку показывать те же лица, но в перевёрнутом виде, точность распознавания снижается, хотя никакие черты не менялись. Шимпанзе тоже демонстрируют способность узнавать лица других особей, но гораздо лучше у них выражена способность идентификации друг друга по задним частям тела, и именно для этого случая исследователи выявили у шимпанзе эффект инверсии. Объясняется это, видимо, тем, что у самок большинства обезьян в период овуляции кожа вокруг половых органов набухает и краснеет, и распознавание такого сигнала стало важным навыком для самцов. Неправда? Источник: nplus1.ru

Как пытался омолодить мужчин хирург, ставший прототипом профессора Преображенского? 620 + Ссылка Французский хирург русского происхождения Сергей Воронов посвятил себя попыткам найти способ омоложения человека. В 1920-х годах он провёл сотни операций по пересадке тонких срезов яичек от шимпанзе и бабуинов в мошонки мужчин — якобы, это должно было улучшить память, работоспособность, сексуальную функцию его пациентов и даже увеличить продолжительность жизни. Однако с течением времени авторитет и популярность доктора упали, так как пользу от операций, если не учитывать эффект плацебо, оказалось невозможно выявить, а научное сообщество стало критиковать и разоблачать его методы. Воронова называют одним из прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему самцы шимпанзе предпочитают старых самок молодым? 996 + Ссылка Наблюдения за шимпанзе в национальном парке Уганды показали, что самцы этих приматов предпочитают спариваться со старыми самками, а на молодых обращают внимание только наиболее слабые представители мужского пола. Ведь чем старше самка, тем больше потомства она уже вырастила, и новые детёныши от неё выживут и будут успешно развиваться с большей вероятностью. Неправда? Источник: www.newsru.com

Чем определяется размер яичек у разных видов приматов? 1154 + Ссылка Размер яичек у разных видов приматов зависит от характера половых и социальных отношений между особями. Наименьший относительный размер яичек по сравнению с общими размерами тела — у горилл, так как самки горилл в основном моногамны. Шимпанзе и бонобо, наоборот, имеют самые большие среди приматов яички, так как они живут в полигамном сообществе и самцам необходимо вырабатывать много спермы, чтобы эффективно конкурировать со спермой других самцов за продолжение своего рода. Человек же занимает примерно среднюю позицию — его яички гораздо больше, чем у горилл, но меньше, чем у шимпанзе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На кого охотятся шимпанзе, используя деревянные подобия копий? 1463 + Ссылка Шимпанзе научились изготавливать из веток подобие копий, с помощью которых они охотятся на мелких приматов галаго. Они срывают ветку, очищают её от коры и листьев и заостряют конец зубами, а затем втыкают это копьё в полый ствол дерева, где часто прячутся галаго, и иногда такая охота оказывается удачной. Такое поведение шимпанзе было неоднократно зафиксировано исследователями в 2005 году в Сенегале, хотя сделать фотоснимки охоты не удалось. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма? 6116 + Ссылка Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Какие животные используют инструменты и каким образом? 3921 + Ссылка Зафиксировано множество случаев использования животными инструментов. Лидерство в этом умении удерживают приматы: например, шимпанзе охотятся с помощью заострённых палок и раскалывают орехи камнями. Гориллы с помощью палки меряют глубину воды. Не отстают и птицы: например, стервятники приносят в клюве камни и бросают их, чтобы расколоть страусиные яйца. Даже водные обитатели замечены в использовании инструментов — это каланы, которые разбивают ракушки с помощью камней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org