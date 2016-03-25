Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое отношение к мамонтам имеет Мамонтова пещера? 236 + Ссылка Самая длинная пещера в мире находится в США и называется Мамонтова, хотя никаких останков мамонтов там не находили. Дело в том, что вошедшее из русского языка в английский слово «mammoth» имеет значение не только собственно «мамонт», но и «огромный». Из-за гигантских размеров пещеры и отдельных её залов она и получила имя «Mammoth cave», что было ошибочно переведено как «Мамонтова». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рыбы могут ходить по суше и взбираться по стенам? 222 + Ссылка Некоторые рыбы приспособились к передвижению по суше. Например, илистые прыгуны и лягушковые клариевые сомы делают это с помощью развитых грудных плавников и отталкивания задней частью тела, причём прыгуны во время приливов могут даже заползать на мангровые деревья. Но наиболее совершенный механизм к «ходьбе», в том числе по вертикальным поверхностям, обнаружен у обитающего в Таиланде вида Cryptotora thamicola, известного как пещерный ангел. Его тазовый пояс соединён с позвоночником гипертрофированным ребром седьмого позвонка, что позволяет ангелу двигаться диагональной походкой как некоторые четвероногие и взбираться по стенам пещер, цепляясь особыми крючками на плавниках. Неправда? Источник: nplus1.ru

У каких животных самка имеет пенис, а самец — вагину? 808 + Ссылка У насекомых рода Neotrogla отряда сеноедов, обитающих в бразильских пещерах, обнаружено инвертированное внешнее строение половых органов. Самки имеют так называемую гиносому, которая выглядит как пенис самца у других подобных насекомых и имеет на конце отверстие канала для хранения спермы, полученной от самца. В процессе спаривания самка садится сверху и вводит гиносому в «вагину» — углубление на конце брюшка самца, забирая оттуда сперму. Неправда? Источник: elementy.ru

Где находится современный город, большинство жителей которого живут в пещерах? 8170 + Ссылка Австралийский город Кубер-Педи, который является одним из крупнейших мировых центров по добыче опалов, расположен в пустынной и очень жаркой местности. Из 2 000 человек населения большинство живёт в подземных пещерах, которые остаются после выработки шахт. Там сделаны полноценные квартиры, проложены коммуникации. Кроме того, в пещерах расположены многие городские объекты, включая кладбище и церкви. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно увидеть многоцветные и трёхмерные пещерные рисунки древних людей? 2732 + Ссылка Рисунки древних людей в пещерах необязательно примитивны и грубы. Например, в испанской пещере Альтамира найдены полихромные рисунки эпохи верхнего палеолита (более 10 тысяч лет назад). На стенах пещер изображены, главным образом, животные — бизоны, лошади, кабаны, причём не одним, а несколькими цветами сразу. Более того, естественные контуры стены были использованы древними художниками для создания трёхмерного эффекта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org