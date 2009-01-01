Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что сказал Бруту Цезарь в момент своего убийства? 46 + Ссылка В момент своего убийства Гай Юлий Цезарь не обращался к Марку Юнию Бруту словами «И ты, Брут!». Эту фразу вложил в уста убиенного Шекспир в трагедии «Юлий Цезарь». По версии Светония, диктатор на самом деле сказал: «И ты, дитя моё!». Неправда? Источник: arzamas.academy

Почему сентябрь идёт в году девятым, хотя в буквальном переводе означает «седьмой»? 740 + Ссылка Сентябрь — девятый месяц, но его название образовано от латинского слова «septem», что значит «семь». Аналогично названия октября, ноября и декабря происходят от латинских чисел 8, 9 и 10. Дело в том, что в Древнем Риме год отсчитывался с первого марта, и названия месяцев соответствовали порядковым номерам. А при Юлии Цезаре начало календаря отодвинули на первое января, но переименовывать месяцы не стали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в одном издании «Скотного двора» главную свинью звали не Наполеоном, а Цезарем? 839 + Ссылка Главную свинью в антиутопии Оруэлла «Скотный двор» зовут Наполеон. Но в первом издании повести во Франции эта свинья носила другое имя — Цезарь. В следующих переводах ей вернули оригинальное имя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В честь кого назван салат «Цезарь»? 1066 + Ссылка Салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю. Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрёл этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали пищи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто приказал построить вокруг осаждаемого города ещё одни стены для собственной защиты? 1540 + Ссылка В 52 году до н. э. войска Юлия Цезаря осадили город Алезию, где укрылась армия восставших против римского господства галлов под командованием Верцингеторикса. Цезарь рассчитывал на длительную осаду и, предвидя угрозу появления подкрепления галлов, приказал построить ещё одну стену по всему периметру на некотором расстоянии от городских стен Алезии. В решающей битве галлы атаковали расположенных между двумя стенами римлян с обеих сторон, но потерпели неудачу, и вскоре после этого Галлия окончательно покорилась Риму. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком континентальном городе устраивали инсценировки реальных морских сражений? 2441 + Ссылка В Древнем Риме нередко устраивались инсценировки реальных морских сражений на настоящих военных кораблях в специально наполненных водой амфитеатрах или искусственных водоёмах, которые назывались навмахии. Первую известную историкам навмахию устроил Юлий Цезарь по случаю своего триумфа — в ней было задействовано 2 000 военнопленных и 4 000 гребцов, а самую масштабную навмахию с 30 000 бойцов организовал император Клавдий на озере Фучино. Многие участники были преступниками или пленниками, приговорёнными к смерти, и победа в навмахии была для них реальным шансом избежать этой участи и быть отпущенными на свободу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как Юлий Цезарь при падении с трапа корабля обратил этот дурной знак в свою пользу? 6397 + Ссылка При вторжении в Африку войско Юлия Цезаря с самого начала постигали неудачи. Сильные штормы рассеяли корабли в Средиземном море, и к африканским берегам Цезарь прибыл только с одним легионом. Сходя с корабля, полководец споткнулся и упал лицом вниз, что было веским знаком вернуться обратно для его суеверных солдат. Однако Цезарь не растерялся и, схватив пригоршни песка, воскликнул: «Я держу тебя в своих руках, Африка!». Позже он со своим войском триумфально завоевал Египет. Неправда? Источник: books.google.ru

Почему Цезарь любил носить лавровый венок? 6904 + Ссылка Гай Юлий Цезарь постоянно носил одежду триумфатора и лавровый венок. По замечанию Светония, последний ему был необходим не только для ощущения непрекращающегося триумфа, но и как способ скрыть развивающееся облысение. Неправда? Источник: www.world-history.ru