Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о бурлаках

Почему бурлаки тащили судно, идя по берегу, хотя могли идти по палубе?

Почему бурлаки тащили судно, идя по берегу, хотя могли идти по палубе?

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Бурлакам для выполнения своей работы вовсе необязательно было идти по берегу. Существовали конструкции расшив, где бурлаки шли по палубе, подтягивая судно канатом к заранее завезённому выше по течению якорю. Однако завоз якорей был слишком обременительным, поэтому бурлаки всё же предпочитали традиционный ход. В 19 веке бурлацкое судоходство на Волге было частично вытеснено конным, когда по палубе двигались и совершали работу лошади. А Иван Кулибин придумал и испытал водоход — судно, подтягиваемое к якорю за счёт вращения колёс самим течением реки, но из-за высокой стоимости широкого распространения проект на получил.

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Метки: бурлаки, волга, корабли, кулибин, лошади, россия

Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «большая шишка»?

Откуда взялось выражение «большая шишка»?

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Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека.

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Метки: выражения, бурлаки, работа, русь

Источник: new.gramota.ru

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