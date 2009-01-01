Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему бурлаки тащили судно, идя по берегу, хотя могли идти по палубе?

Бурлакам для выполнения своей работы вовсе необязательно было идти по берегу. Существовали конструкции расшив, где бурлаки шли по палубе, подтягивая судно канатом к заранее завезённому выше по течению якорю. Однако завоз якорей был слишком обременительным, поэтому бурлаки всё же предпочитали традиционный ход. В 19 веке бурлацкое судоходство на Волге было частично вытеснено конным, когда по палубе двигались и совершали работу лошади. А Иван Кулибин придумал и испытал водоход — судно, подтягиваемое к якорю за счёт вращения колёс самим течением реки, но из-за высокой стоимости широкого распространения проект на получил.

Источник: ru.wikipedia.org