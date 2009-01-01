Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие тяжёлые с виду снаряды не тонут?

Все шары для боулинга имеют одинаковый объём, однако значительно различаются по массе. Только четыре вида шаров — номера 13, 14, 15 и 16 — обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.

Источник: chtoes.li