Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие тяжёлые с виду снаряды не тонут?
Все шары для боулинга имеют одинаковый объём, однако значительно различаются по массе. Только четыре вида шаров — номера 13, 14, 15 и 16 — обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
Источник: chtoes.li
Когда и почему в боулинге появилась десятая кегля?
В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили, тогда игроки для обхода запрета добавили десятую кеглю и дали игре новое название — боулинг.
Источник: www.vokrugsveta.ru