Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о боулинге

Какие тяжёлые с виду снаряды не тонут?

Какие тяжёлые с виду снаряды не тонут?

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Все шары для боулинга имеют одинаковый объём, однако значительно различаются по массе. Только четыре вида шаров — номера 13, 14, 15 и 16 — обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.

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Метки: боулинг, вода, физика

Источник: chtoes.li

Когда и почему в боулинге появилась десятая кегля?

Когда и почему в боулинге появилась десятая кегля?

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В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили, тогда игроки для обхода запрета добавили десятую кеглю и дали игре новое название — боулинг.

Неправда?

Метки: спорт, боулинг, игры, сша

Источник: www.vokrugsveta.ru

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