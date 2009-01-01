Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой совет в заголовке книги Эбби Хофмана вынудил магазины отказаться от её продажи? 47 + Ссылка Американский левый активист Эбби Хофман в 1970 году написал книгу «Steal this Book» («Укради эту книгу»), где дал практические советы по выживанию и борьбе в современном обществе: например, как достать бесплатную еду и одежду, организовать подпольное радио, сделать бомбу в домашних условиях. Для печати ему пришлось организовать своё издательство «Pirate Editions», так как существующие отказались заниматься этой книгой. Большинство магазинов отказалось её продавать, ведь многие люди воспринимали её заголовок буквально, но она все равно разошлась большим тиражом при отсутствии рекламы. Биографический фильм о Хофмане вышел под названием «Steal This Movie!» («Укради этот фильм»), а группа «System of a Down» воспользовалась идеей и выпустила пластинку «Steal This Album!». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связаны слово «book» и название дерева бука? 143 + Ссылка Дерево бук имеет похожее название во многих европейских языках, так как оно восходит к общему праиндоевропейскому слову. От того же корня в некоторых германских языках происходит слово «книга»: «Buch» по-немецки, «book» по-английски. Это связано с тем, что именно на коре бука или вырезанных из него деревянных палочках писались первые руны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая несуществующая книга попала в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс? 1042 + Ссылка В 1950-х годах в США списки книг-бестселлеров составлялись не только по фактическим продажам, но и по запросам покупателей в книжных магазинах. Радиоведущий Джин Шепард решил высмеять эту систему и попросил слушателей своего шоу спрашивать в магазинах книгу «I, Libertine» выдуманного им писателя Фредерика Юинга. Этот розыгрыш позволил книге попасть в официальный хит-парад бестселлеров газеты Нью-Йорк Таймс. Через некоторое время книга с этим названием и псевдонимом действительно была издана, правда, уже после разоблачения розыгрыша. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кем была выпущена книга, которая зашифровывала сама себя после первого прочтения? 1150 + Ссылка Основатель стиля киберпанк Уильям Гибсон в соавторстве с художником Деннисом Эшбо и издателем Кевином Бегосом-младшим выпустили в 1992 году концептуальную работу «Агриппа (книга мёртвых)». Она состояла из художественного альбома, в который была вложена дискета с поэмой, посвящённой человеческой памяти и постепенному размыванию сохранённых в ней фрагментов. Особенность была в том, что поэму можно было прочитать только однажды, так как при первом же чтении программа на дискете зашифровывала текст. Точно так же рисунки и надписи альбома были напечатаны фоточувствительной краской, которая начинала увядать при попадании на неё света. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие романы издавались специальными сериями в обложках из асбеста? 1148 + Ссылка Вскоре после издания антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» издательство Ballantine Books выпустило дополнительную специальную серию. 200 экземпляров романа были обёрнуты обложкой из материала на основе асбеста с исключительными противопожарными свойствами. Позже этот ход повторил Стивен Кинг, издав в асбестовой обложке небольшую партию романа «Воспламеняющая взглядом». Неправда? Источник: io9.com

Когда и для каких целей книги переплетали человеческой кожей? 1305 + Ссылка В 17—19 веках для оформления некоторых книг использовался переплёт из человеческой кожи. Чаще всего подобным образом декорировали трактаты по анатомии. Копии уголовных дел казнённых преступников могли переплести их кожей. А иногда такие книги изготавливались из кожи покойных согласно их завещанию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом пользователи интернета, не зная того, помогают оцифровывать старые книги? 2939 + Ссылка На многих сайтах для подтверждения того, что вы являетесь реальным человеком, а не роботом, нужно решить так называемую «капчу» — например, распознать деформированные буквы на картинке. Среди вариантов реализации этих систем выделяется reCAPTCHA, где пользователю предлагается ввести два слова, которые взяты из отсканированных книг. Одно слово читается легко, и именно по нему производится проверка, а второе слово значительно сложнее, причём его правильность не анализируется, так как оно не распознано автоматической системой сканирования. Эти слова предлагаются разным людям, а затем система принимает тот вариант, который вводится наиболее часто — таким образом миллионы пользователей интернета помогают компьютерам в оцифровке старых книг. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда выпустил книгу с обложкой из наждачной бумаги? 1025 + Ссылка Датский художник Асгер Йорн и французский писатель Дебор Ги в 1959 году издали книгу «Мемуары». Каждая её страница состоит из двух слоёв: на первом размещены цитаты, текстовые вырезки и иллюстрации из газет и журналов, а поверх них вторым слоем цветными красками напечатаны хаотичные пятна. Обложка этой книги сделана из наждачной бумаги, которая, по задумке авторов, должна портить любые другие книги, стоящие на одной полке рядом с «Мемуарами». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и для чего был придуман курсивный шрифт? 953 + Ссылка Курсивный шрифт был придуман в 1501 году, примерно через полвека после изобретения печатного станка Гутенбергом. Впервые курсив применили венецианские печатники для издания сочинений Вергилия. Необходимость в этом шрифте была вызвана желанием издать небольшие по формату книги, которые можно было носить с собой. Чтобы эти книги не были слишком толстыми, и был придуман максимально убористый шрифт, основой для которого послужил рукописный почерк. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Кто первым напечатал книгу типографским способом? 1617 + Ссылка Библия Гутенберга не была первой в мире книгой, отпечатанной типографским способом. За 78 лет до неё, в 1377 году, в Корее был выпущен буддистский документ под названием «Чикчи», в котором повествуется о проповедях Будды и жизни индийских и китайских монахов и проповедников. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое по счёту издательство согласилось издать первую книгу о Гарри Поттере? 5821 + Ссылка Свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг закончила в 1995 году. Литературный агент, который согласился её представлять, посылал рукопись в 12 издательств, но везде её отклонили. Только через год рукопись была принята маленьким лондонским издательством Bloomsbury, хотя его главный редактор даже после одобрения книги был уверен, что Роулинг не заработает много на детских книгах, и советовал найти ей постоянную работу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой юридический термин в древности означал просто «кусок дерева»? 5751 + Ссылка Латинское слово codex означало «кусок дерева». Именно на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые книги в привычном нам формате, а не в форме свитка. Позже вместо дерева римляне для кодексов стали использовать пергамент. В 3 веке в виде кодекса было издано собрание императорских конституций. Сегодня в русском языке слово «кодекс» используется именно для названий сводов законов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда книги в библиотеках были прикованы к полкам цепями? 7374 + Ссылка В общественных библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам цепями. Такие цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до 18 века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org