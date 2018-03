Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой совет в заголовке книги Эбби Хофмана вынудил магазины отказаться от её продажи?

Американский левый активист Эбби Хофман в 1970 году написал книгу «Steal this Book» («Укради эту книгу»), где дал практические советы по выживанию и борьбе в современном обществе: например, как достать бесплатную еду и одежду, организовать подпольное радио, сделать бомбу в домашних условиях. Для печати ему пришлось организовать своё издательство «Pirate Editions», так как существующие отказались заниматься этой книгой. Большинство магазинов отказалось её продавать, ведь многие люди воспринимали её заголовок буквально, но она все равно разошлась большим тиражом при отсутствии рекламы. Биографический фильм о Хофмане вышел под названием «Steal This Movie!» («Укради этот фильм»), а группа «System of a Down» воспользовалась идеей и выпустила пластинку «Steal This Album!».

Источник: en.wikipedia.org