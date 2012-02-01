Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие цвета крови, кроме красного, распространены в животном мире? 49 + Ссылка Кровь позвоночных красная за счёт белка гемоглобина, который при соединении с кислородом приобретает красный цвет. Единственным исключением являются ящерицы зеленокровные сцинки, у которых из-за аномально высокой концентрации жёлчного пигмента биливердина кровь зелёная. Того же цвета она у некоторых кольчатых и многощетинковых червей, но уже по другой причине — они используют для связывания кислорода белок хлорокруорин. Остальные цвета крови в животном мире также образуются из-за других белков: гемоцианин окрашивает кровь моллюсков в голубой цвет, гемэритрин — кровь некоторых морских беспозвоночных в фиолетовый, а гемованадин — кровь асцидий в горчично-жёлтый. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько инструментов использует комар в ходе одного укуса? 699 + Ссылка Комары и другие кровососущие насекомые производят укус не одним хоботком, а целым арсеналом средств. Кончик хоботка используется в начальной фазе для поиска хорошего места на коже жертвы, причём точный механизм этого процесса пока не ясен. Дальше в дело идут две мандибулы, которые прокалывают кожу и используются в качестве распорок, и две максиллы с зубцами на концах, служащие для расширения раны путём пиления. Затем настаёт черёд двух полых игл: через гипофаринкс вводится слюна с антикоагулянтом, препятствующим свёртыванию крови, а через лабрум происходит непосредственное всасывание крови. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая жидкость течёт из стейка при его неполной прожарке? 626 + Ссылка Жидкость, вытекающая из стейка при неполной прожарке — это не кровь, которая практически полностью выводится при разделке туши, а белок миоглобин, в большом количестве находящийся в скелетных мышцах. Именно этот белок окрашивает мясо в розовый цвет. В процессе термической обработки атомы железа в миоглобине меняют степень окисления и становятся связанными не с кислородом, а с молекулами воды, отчего мясо меняет цвет на коричневый. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняется эффект красных глаз на фотографиях? 430 + Ссылка В появлении красных глаз на фотографиях виновата вспышка, расположенная на одной оптической оси с камерой. Её яркий свет проходит сквозь зрачок и отражается от сосудистой оболочки, питающей кровью сетчатку — в этом и есть причина красного цвета. Эффект сильнее проявляется у людей со светлой кожей, так как у них меньше концентрация пигмента меланина, а также у детей, потому что их зрачки быстрее расширяются в темноте. Избежать красных глаз помогает отдаление вспышки от объектива. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Отчего погибают жертвы удавов? 457 + Ссылка Жертвы удавов погибают не от удушения, а от остановки сердца и кровообращения. «Объятия» змеи вызывают резкое падение артериального давления, отчего кровь перестаёт доставлять кислород клеткам, а также увеличение венозного давления, препятствующее возвращению крови от вен к сердцу. Таким образом жертва испытывает своего рода сердечный приступ, а удав ослабляет хватку, когда чувствует остановку сердцебиения. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какой хоккеист выжил после того, как соперник перерезал ему горло коньком? 1033 + Ссылка В 1989 году вратарю «Баффало Сейбрз» Клинту Маларчуку нападающий соперников в падении случайно попал лезвием конька в горло, перерезав яремную вену. Кровь сразу же хлынула на лёд, но Маларчук был спасён благодаря умелым действиям физиотерапевта Джима Пиззателли, который схватил вратаря за шею, пережал вену и увёз того в раздевалку. Там Пиззателли до приезда реанимации помимо перекрытия вены надавил коленями на ключицу Маларчука. Вратарь потерял полтора литра крови, но выжил и вернулся на лёд уже через неделю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему кровь чаще всего берут из безымянного пальца? 762 + Ссылка Кровь чаще всего берут из безымянного пальца потому, что, по сравнению с указательным и средним, он меньше используется в работе. Кожа на нём тоньше, и прокол получается менее болезненным. Мизинец же не используется из-за того, что он, как и большой палец, напрямую соединён с оболочками кисти. Если через них занести инфекцию, она может быстро распространиться на всю руку. Неправда? Источник: www.aif.ru

Где живёт народ, все представители которого имеют одинаковую группу крови? 630 + Ссылка Индейский народ бороро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все бороро имеют одинаковую группу крови, первую. Таким образом, каждый из них может стать соплеменнику донором. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От кого тибетцы унаследовали гены, облегчающие жизнь в высокогорьях? 533 + Ссылка В геноме тибетцев есть аллель гена EPAS1, который увеличивает присутствие гемоглобина в крови, что объясняет их приспособленность к жизни в высокогорных условиях. Этой адаптации нет больше ни у одного народа, но точно такой же аллель найден в геноме денисовцев — людей, не относящихся ни к неандертальцам, ни к виду Homo Sapiens. Из всех гипотез наиболее вероятна та, что много тысячелетий назад денисовцы скрещивались с общими предками китайцев и тибетцев. Впоследствии китайцы, живущие на равнинах, данный аллель утратили за ненадобностью, а у тибетцев он сохранился. Неправда? Источник: elementy.ru

Какой орган человеческого тела не получает кислород через кровь? 1365 + Ссылка Роговица глаза — единственная часть тела человека, не имеющая снабжения кислородом через кровеносную систему, ведь роговица должна быть максимально прозрачной. Вместо этого её клетки получают растворённый в слезах кислород прямо из воздуха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За счёт чего живёт человек, у которого вообще нет пульса? 4144 + Ссылка Человек может нормально функционировать, если кровь по сосудам будет идти не толчками, а непрерывным потоком. Это доказали врачи американца Крейга Льюиса, умиравшего от сердечного недуга — его жизнь не мог спасти даже электронный кардиостимулятор. В итоге пациенту удалили сердце, но подключили к устройству другого типа, помогающему крови непрерывно циркулировать по его организму. Льюис прожил пять недель в буквальном смысле без пульса, а на его ЭКГ всё это время была прямая линия. Причиной его смерти стал отказ печени из-за амилоидоза, что не было связано с внедрённым аппаратом. Неправда? Источник: www.popsci.com

В какой стране существует дискриминация по группе крови? 3666 + Ссылка Японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от неё зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй — надёжность и замкнутость, третьей — ум и честолюбие, а четвёртой — уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнёра для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему гемоглобин S одновременно и вреден, и полезен для выживания человека? 2162 + Ссылка У большинства людей эритроциты состоят из нормального гемоглобина A, но у части населения — из гемоглобина S. Такие эритроциты имеют вместо округлой серповидную форму, из-за чего хуже переносят кислород, обладают пониженной стойкостью и многими другими недостатками. При этом носителей серповидноклеточной анемии довольно много, особенно в регионах тропического и субтропического климата, где распространена малярия. Оказывается, гемоглобин S существенно снижает вероятность заражения малярией, что в пределах больших популяций препятствует вырождению связанного с ним мутантного гена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды? 2908 + Ссылка На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чей кровью был написан Коран, продемонстрированный публике в 2000 году? 2289 + Ссылка В одной из иракских мечетей хранится Коран, написанный кровью Саддама Хусейна. Книга создавалась в течение двух лет и была продемонстрирована в 2000 году. Как заявил оформитель книги Аббас Шакир Джауди, Хусейн в общей сложности сдал для изготовления чернил 27 литров своей крови, хотя многие эксперты называют эту цифру нереальной для одного человека за указанный период. После смерти Хусейна иракские власти и религиозные авторитеты не могут решить, что делать с этим Кораном — с одной стороны, писать такие книги кровью запрещено, и это деяние было сразу осуждено мусульманами других арабских стран, с другой стороны, любой Коран это священная книга и каким-либо образом уничтожать её также запрещено. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные содержат в своём организме натуральный крем от загара? 2585 + Ссылка Бегемоты умеют выделять два особых кожных пигмента с выраженными красным и оранжевым цветом. Пигменты выполняют двойную функцию: препятствуют росту болезнетворных бактерий и защищают от солнечных лучей. Другими словами, у бегеметов в организме уже содержится натуральный крем от загара. Иногда проявленный на коже животного данный пигмент называют кровавым потом, хотя ни к поту, ни к крови он отношения не имеет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему бык на корриде атакует не матадора, а красный плащ? 3851 + Ссылка Бык на корриде атакует красный плащ матадора, который называется мулета, совсем не потому, что его раздражает красный цвет — ведь коровы не различают цветов. На самом деле бык реагирует на движение, когда тореро раскачивает мулету. А красный цвет исторически был выбран с той целью, чтобы кровь быка была менее заметна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в сувенирной раковине слышен шум моря? 5604 + Ссылка «Шум моря» в сувенирной морской раковине — это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которые в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам или даже движения воздуха сквозь ушную серу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких позвоночных кровь бесцветна? 17280 + Ссылка В водах Антарктики обитают ледяные рыбы, или белокровки. Это единственный вид позвоночных, в крови у которых нет эритроцитов и гемоглобина — поэтому кровь ледяных рыб бесцветна. Их метаболизм основан только на кислороде, растворённом непосредственно в крови. Такое строение кровеносной системы позволило белокровкам существовать в среде обитания с температурой ниже точки замерзания воды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой актёр в «Белом солнце пустыни» играл с настоящей кровью вместо грима и почему? 5622 + Ссылка В фильме «Белое солнце пустыни» в сцене на баркасе у Верещагина кровь на лице. Это не грим — незадолго до съёмок сцены актёр Павел Луспекаев подрался в пивной с местными жителями и явился с ножевой раной на лице. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные способны защищаться от хищников, стреляя в них своей кровью? 8906 + Ссылка Некоторые виды жабовидных ящериц при крайней опасности от хищника задействуют уникальный защитный механизм: стреляют в него своей кровью из уголков глаз на расстояние до полутора метров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом австралиец способствовал спасению более 2 миллионов новорожденных? 27655 + Ссылка Австралиец Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь более 1000 раз. Антитела в его редкой группе крови помогают выжить новорожденным с тяжёлой формой анемии. Всего благодаря донорству Харрисона, по приблизительным подсчётам, удалось спасти более 2 миллионов младенцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему про аристократов говорят, что у них голубая кровь? 10394 + Ссылка Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вест-готов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя «sangre azul», что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский. Неправда? Источник: en.wikipedia.org