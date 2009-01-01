Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

После скольких столкновений бильярдных шаров человеку невозможно рассчитать их дальнейшую траекторию?
Даже самый профессиональный бильярдист не сможет в уме рассчитать траекторию движения шаров на столе после 6—7 столкновений. Дело в том, что на их движение влияют не только сила и направление первоначального удара, но и масса иных мельчайших параметров, таких как поверхность стола, шаров, колебания воздуха. В идеальных условиях без трения и сопротивления воздуха, с абсолютно ровным сукном и абсолютно ровными шарами всё равно останется непредсказуемость, вызванная гравитацией, действующей от каждого из людей, находящихся близко к столу. Если для расчёта первого столкновения гравитацией можно пренебречь, то чем больше соударений, тем сильнее проявится хаотичность — малейшее изменение направления движения шара при каждом соударении приводит к непредсказуемости после нескольких таких соударений.
Источник: io9.gizmodo.com
Почему сукно на большинстве бильярдных столов — зелёное?
Бильярд произошёл от игр с палкой и шарами на открытом воздухе и в какой-то мере родственен гольфу и крокету. Поэтому в дань традиции сукно на большинстве бильярдных столов зелёное, как и цвет травы.
Источник: en.wikipedia.org
Какая игра обрела вторую жизнь благодаря цветному телевидению?
Бильярдная игра снукер пришла в упадок в середине 20 века. Однако интерес к ней снова сильно возрос после того, как телеканал BBC выбрал её для демонстрации преимуществ цветного телевидения и начал транслировать все чемпионаты. Зелёный стол и разноцветные шары снукера как нельзя лучше подходили для этой цели.
Источник: en.wikipedia.org