Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

После скольких столкновений бильярдных шаров человеку невозможно рассчитать их дальнейшую траекторию?

Даже самый профессиональный бильярдист не сможет в уме рассчитать траекторию движения шаров на столе после 6—7 столкновений. Дело в том, что на их движение влияют не только сила и направление первоначального удара, но и масса иных мельчайших параметров, таких как поверхность стола, шаров, колебания воздуха. В идеальных условиях без трения и сопротивления воздуха, с абсолютно ровным сукном и абсолютно ровными шарами всё равно останется непредсказуемость, вызванная гравитацией, действующей от каждого из людей, находящихся близко к столу. Если для расчёта первого столкновения гравитацией можно пренебречь, то чем больше соударений, тем сильнее проявится хаотичность — малейшее изменение направления движения шара при каждом соударении приводит к непредсказуемости после нескольких таких соударений.

Источник: io9.gizmodo.com