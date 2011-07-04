Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем некоторые американские байкеры сопровождают детей на судебные заседания?
В США существует некоммерческая организация «Байкеры против детского насилия», цель которой — защита детей от сексуального, физического и эмоционального насилия. Зачастую дети, попавшие в такую ситуацию, боятся дать показания. Байкеры узнают в полиции о случаях насилия и оказывают детям поддержку: сопровождают их на судебные заседания, из дома в школу и обратно, а также дарят свою экипировку и символически принимают в своё братство.
Источник: bacaworld.org
Каким образом мотоциклист, протестующий против использования шлемов, нехотя доказал свою неправоту?
В 2011 году в штате Нью-Йорк проходила демонстрация байкеров, протестующих против закона об обязательном использовании шлемов при езде на мотоциклах. Один из участников по имени Филип Контос потерял управление, ударился головой об асфальт и умер. Врачи и полицейские констатировали, что он бы выжил, будучи в шлеме.
Источник: articles.cnn.com