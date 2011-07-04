Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем некоторые американские байкеры сопровождают детей на судебные заседания?

В США существует некоммерческая организация «Байкеры против детского насилия», цель которой — защита детей от сексуального, физического и эмоционального насилия. Зачастую дети, попавшие в такую ситуацию, боятся дать показания. Байкеры узнают в полиции о случаях насилия и оказывают детям поддержку: сопровождают их на судебные заседания, из дома в школу и обратно, а также дарят свою экипировку и символически принимают в своё братство.

Источник: bacaworld.org