Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Для чего в Австралию пришлось завозить африканских жуков? 38 + Ссылка Крупный рогатый скот стали выращивать в Австралии с 1880-х годов. К середине 20 века большой проблемой стали слои навоза на пастбищах, так как местные жуки-навозники коэволюционировали с сумчатыми, производящими маленькие и сухие фекалии, и не могли справиться с коровьим помётом. Проблема была решена интродуцированием навозников с другого континента — выбор пал на африканских Onthophagus gazella. Памятуя об экологических угрозах от завезённых видов, к процессу подошли очень тщательно, простерилизовав яйца жуков, чтобы избавиться от паразитов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто стал причиной гибели дерева, посаженного в честь Джорджа Харрисона? 274 + Ссылка Гитарист «The Beatles» Джордж Харрисон последние дни жизни провёл в Лос-Анджелесе. В честь него в одном из городских парков была посажена сосна, которая росла более десяти лет, но погибла из-за нашествия жуков. В 2015 году её заменили на сосну другого вида, устойчивую ко всем жукам. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Что в природе мимикрирует под фекалии антилопы? 394 + Ссылка Плоды южноафриканских растений рода Ceratocaryum — орехи, обычно гладкие и чёрные. Но у вида Ceratocaryum argenteum оболочка орехов коричневая и морщинистая, к тому же они дурно пахнут. Такой мимикрией растение привлекает жуков-навозников, которые, считая упавшие орехи фекалиями антилопы, укатывают их в свои гнёзда. Личинки жуков съесть их не могут, и орехи дают начало новым побегам. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Для чего множество видов насекомых и пауков мимикрируют под муравьёв? 3039 + Ссылка Муравьи в силу своей агрессивности и малой питательности в большинстве случаев являются непривлекательной добычей для птиц или хищных ос. Из-за этого широко распространена мимикрия под муравьёв среди других насекомых — жуков, клопов, клещей, мух, богомолов. Но лидером в этом отношении являются ещё одни представители членистоногих, пауки, более 100 видов которых так похожи на разные виды муравьёв, что визуально отличить их можно только по количеству ног (8 вместо 6). Причём некоторые их них, например, пауки-муравьеды, мимикрируют не с целью защиты, а с целью охоты на самих муравьёв. Они заходят в муравейник на шести задних ногах, поднимая две передних на манер муравьиных антенн, а когда ловят добычу, то подражают поведению обычных муравьёв, выносящих наружу своих умерших товарищей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных ноги крепятся к телу с помощью винтового соединения? 2683 + Ссылка Ноги жуков-долгоносиков крепятся к телу с помощью винтового соединения: ножка напоминает винт, а сустав — гайку. Когда мускулы на конечности насекомого натягиваются, винт «проворачивается». Такое крепление обеспечивает жуку большую гибкость — его передние ноги могут вращаться на 90°, а задние на 130°. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое стихийное бедствие благоприятно для размножения жуков Melanophila acuminate? 6638 + Ссылка Жуку Melanophila acuminate для размножения нужен лесной пожар. Когда он находит горелую древесину, то откладывает туда яйца. Преимущество такого способа заключается в том, что в этот момент его природные враги не могут ему помешать, так как сами спасаются от пожара. А для обнаружения пожара на расстоянии нескольких километров данный жук имеет миниатюрный инфракрасный рецептор. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk