Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В Калифорнии у туристов очень популярен Стеклянный пляж — когда-то здесь была свалка, но с течением времени море отполировало кусочки стекла, а непереработанный мусор убрали. Не так давно таким же образом море создало пляж рядом с Владивостоком, названный бухта Стеклянная. Разноцветные стёклышки, а также обточенные фрагменты фарфора и кирпича составляют большую часть пляжного покрытия.

Каким образом в 18 и 19 веке людям на пляжах помогали купальные машины?

Общественная мораль в Великобритании и её колониях, да и во многих других странах Европы и Америки в 18 и 19 веке не позволяла купаться или загорать на пляже, будучи видимым людьми другого пола. В связи с этим широкое распространение получили купальные машины — крытые повозки, перевозимые лошадьми с берега в водоём и обратно. Купальщик заходил в неё одетым, переодевался в купальник и сходил в воду по ступеням, причём так, чтобы никто не увидел его с берега. На популярных курортах для таких машин сооружали специальные рельсы, а кое-где их передвигали даже без лошадей с помощью паровых машин. Популярность купальных машин быстро сошла на нет в начале 20 века после разрешения смешанного купания на пляжах.

Источник: ru.wikipedia.org