Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие два бейсболиста сыграли друг против друга в один день за разные команды? 58 + Ссылка 30 мая 1922 года бейсбольные клубы «Сент-Луис Кардиналс» и «Чикаго Кабс» играли два матча в один день. После первой игры менеджеры клубов встретились за обедом и договорились об обмене молодого и перспективного Клиффа Хиткоута на более возрастного и мастеровитого Макса Флэка. Так как в то время фамилии спортсменов на рубашках ещё не указывали, Хиткоут и Флэк просто поменялись формой и играли второй матч за новые клубы. Неправда? Источник: www.mlb.com

Почему номер 7 на спине бейсболиста Джонни Невеса был напечатан в зеркальном отражении? 156 + Ссылка Бейсболист Джонни Невес, выступавший за команду одной из второстепенных американских лиг «Фарго-Мурхед Твинз», играл под номером 7, причём эта цифра была нанесена на его форму в зеркальном отражении. Так спортсмен обыграл тот факт, что его фамилия читается как слово «seven» задом наперёд. Неправда? Источник: exhibits.baseballhalloffame.org

Из какого вида спорта американцы взяли наибольшее число сленговых выражений о сексе? 722 + Ссылка Спорт, который дал наибольшее число метафор для секса американским подросткам — это бейсбол. Первой базой («first base») они называют простые поцелуи, ласкание груди — это уже «second base», взаимное трогание половых органов — «third base», а полноценный половой акт — «home run». Умеющим отбивать битой в обе стороны («switch hitter») называют бисексуала, играющим за другую команду — гомосексуала. Последние могут быть активными, то есть в позиции подающего («pitching»), и пассивными — в позиции приёма мяча, поданного питчером («catching»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой привычный нам жест является также символом геев Сан-Франциско? 1250 + Ссылка Существует несколько версий происхождения жеста «High five» («Дай пять!»), но самая распространённая указывает на первое его появление в бейсбольном матче 2 октября 1977 года. Игроки «Лос-Анджелес Доджерс» Дасти Бейкер и Гленн Бёрк разыграли удачную комбинацию, после чего Бёрк восторженно поднял руку над головой. Не зная, что делать, Бейкер шлёпнул его ладонь своей. Через три года Бёрк, открытый гомосексуалист, вынужден был уйти из бейсбола, но этот жест не забыл. Он популяризовал его в районе Сан-Франциско Кастро, известном как место компактного проживания секс-меньшинств, где «High five» стал символом самоидентификации геев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком виде спорта игрок однажды два раза подряд попал мячом в зрителя? 3415 + Ссылка На одном из бейсбольных матчей в 1957 году игрок Ричи Эшбёрн неудачно отбил мяч, который попал в зрительницу и разбил ей нос. Когда игра возобновилась, Эшбёрн снова сделал плохой удар, попав в эту же зрительницу, уже покидающую стадион на носилках. Неправда? Источник: en.wikipedia.org