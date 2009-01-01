Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему северо-восток Индии раз в 48 лет переживает нашествие крыс?

Бамбук цветёт очень редко — в зависимости от вида периодичность составляет от 40 до 120 лет. Цветение происходит сразу одновременно на больших территориях, после чего растения умирают и обширные леса до появлениях новых ростков исчезают. В северо-восточных индийских штатах Мизорам и Манипур и примыкающих территориях Мьянмы цветение бамбука раз в 48 лет издавна сопровождается массовым голодом, так как обилие семян во много раз увеличивает популяцию крыс в лесах, которые затем выходят на засеянные поля и съедают весь урожай. В последний раз маутам, как местные жители называют этот феномен, случился в 2006—2007 годах, и в этот раз власти предприняли ряд мер для минимизации последствий нашествия, включая награду в 1 рупию за каждую убитую крысу.

Источник: en.wikipedia.org