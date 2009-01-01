Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Первым королём какой страны стал русский эмигрант?

Родившийся в Российской империи авантюрист Борис Скосырев в 1934 году прибыл в Андорру и предложил Генеральному Совету план реформ. Андорра была провозглашена королевством, а новоиспечённый король Борис I начал издавать прогрессивные для своего времени указы и подготовил проект конституции. Однако его намерения сделать Андорру игорной зоной по примеру Монако вызвали недовольство епископа Урхельского, соправителя Андорры от Испании. Борис объявил епископу войну и менее чем через две недели восхождения на трон был арестован пятью испанскими гвардейцами. Его судили и приговорили только к одному году тюрьмы за незаконное пересечение границы, так как иных законов своими действиями он не нарушил.

Источник: ru.wikipedia.org