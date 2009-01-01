Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Аббревиатурой Всемирной федерации тхэквондо долгое время было WTF — от World Taekwondo Federation. В 2017 году федерация решила отбросить последнее слово и стала называться просто World Taekwondo из-за того, что сокращение WTF в эпоху интернета прочно связано с фразой «what the fuck?».

Почему символ США называется дядей Сэмом?

В 1812 году Сэмюэл Уилсон заключил с армией США контракт на поставку солёного мяса в бочках, на которые ставил клеймо US — сокращение от United States. Солдаты же в шутку стали расшифровывать аббревиатуру как Uncle Sam, что в переводе значит «дядя Сэм», а потом это выражение перенеслось и на другие товары с маркировкой US. Таким образом Сэмюэл Уилсон стал прототипом символа Америки, что впоследствии изображался на многих плакатах, самый знаменитый среди которых вербовал американцев для армейской службы.

Источник: en.wikipedia.org