Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты об абрревиатурах

Почему Всемирная федерация тхэквондо убрала из своего названия слово «федерация»?

Почему Всемирная федерация тхэквондо убрала из своего названия слово «федерация»?

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Аббревиатурой Всемирной федерации тхэквондо долгое время было WTF — от World Taekwondo Federation. В 2017 году федерация решила отбросить последнее слово и стала называться просто World Taekwondo из-за того, что сокращение WTF в эпоху интернета прочно связано с фразой «what the fuck?».

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Метки: аббревиатуры, английский язык, боевые искусства, тхэквондо

Источник: en.wikipedia.org

Почему символ США называется дядей Сэмом?

Почему символ США называется дядей Сэмом?

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В 1812 году Сэмюэл Уилсон заключил с армией США контракт на поставку солёного мяса в бочках, на которые ставил клеймо US — сокращение от United States. Солдаты же в шутку стали расшифровывать аббревиатуру как Uncle Sam, что в переводе значит «дядя Сэм», а потом это выражение перенеслось и на другие товары с маркировкой US. Таким образом Сэмюэл Уилсон стал прототипом символа Америки, что впоследствии изображался на многих плакатах, самый знаменитый среди которых вербовал американцев для армейской службы.

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Метки: сша, аббревиатуры, армия, дядя сэм, мясо, символы

Источник: en.wikipedia.org

Почему Григорий Горин взял себе такой псевдоним?

Почему Григорий Горин взял себе такой псевдоним?

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Настоящей фамилией писателя-сатирика Григория Горина была Офштейн. На вопрос о причине выбора псевдонима Горин отвечал, что это аббревиатура: «Гриша Офштейн решил изменить национальность».

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Метки: писатели, аббревиатуры, горин, псевдонимы, ссср

Источник: ru.wikipedia.org

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